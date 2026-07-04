Cabo Verde no Mundial, uma história bonita

A seleção de Cabo Verde escreveu ontem uma história bonita e inesquecível no Campeonato do Mundo de Futebol. Não pelo resultado final do jogo que disputou com a campeã mundial Argentina mas, sobretudo, pelo que representou para aquele jovem país, e pela importância que dele resultará para futuras gerações.

Claro que ninguém estava à espera que Cabo Verde vencesse e eliminasse uma seleção poderosa como aquela que tem sido comandada por Messi.

Quando muito, seria possível imaginar que a pouco experiente formação africana iria aplicar-se ao jogo até ao limite das suas forças, para impedir sair do estádio vergado ao peso de uma derrota humilhante. E, pelo que se tinha visto até ontem, essa quase uma certeza.

Acabámos por poder estar perante um espetáculo de enorme dimensão, com os caboverdianos a marcarem por duas vezes, a atirarem em alguns momentos para o tapete um conjunto de estrelas, obrigando-as, inclusive, ao cumprimento de um prolongamento que não estava, seguramente, nos pensamentos antes da entrada em campo.

Por isso se pode dizer que Cabo Verde escreveu história no Mundial, deixou um rasto de simpatia e credibilidade, lançou as bases para que o pequeno arquipélago possa vir a estar mais vezes presentes, ombreando com os melhores do planeta.

Antes disso, Portugal também já havia deixado a sua marca, afastando da suprema competição uma seleção com créditos, a da Croácia, e preparando-se a seguir para outro confronto decisivo com os vizinhos espanhóis, pelos quais esperamos até segunda-feira à noite.

Segunda-feira é outro dia, e também aí o jogo será diferente.

Esperamos e desejamos que também aí a sorte esteja virada para o nosso lado.

Contra os croatas, foi igualmente decisiva a aplicação das novas tecnologias, um bem que aconteceu a todo o futebol da era moderna.

Sem este método, o resultado final teria sido seguramente diferente, mas ficaria desvirtuada a verdade do futebol, conclusão de inegável veracidade.