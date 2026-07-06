Na hora da verdade

Em jogos com características semelhantes ao que logo à noite vai opor as selecções de Portugal e da Espanha é habitual vaticinar que há cinquenta por cento de hipóteses de vitória para cada lado.

Mesmo sabendo que, perante os dados actuais, há quem pense que essa não é a percentagem correspondente à actual realidade, estamos em crer que o princípio está muito próximo da realidade, ou seja, neste duelo ibérico ambos têm capacidade para vencer.

Seja como for, a verdade é que o desafio entre velhos rivais decidirá qual das selecções regressará mais cedo a casa.

Pela nossa parte, claro, é evidente o voto de que tudo aconteça de modo favorável à representação das quinas, mesmo sabendo da valia do grupo adversário, que tem marcado a sua carreira neste Mundial por momentos de grande qualidade com resultados a corresponderem àquilo que se tem passado em campo.

Ainda que, mesmo sem deslumbrar, os espanhóis deixaram a sua marca na fase de grupos, e um aviso sério ao adversário seguinte, neste caso Portugal, de que a eliminar as coisas poderão decorrer de forma diferente. E nem sequer vale a pena evocar a estreia espanhola, com um empate frente a Cabo Verde, que não deixou de perturbar alguns espíritos.

Quanto a Portugal, as suas exibições têm sido marcadas por alguma irregularidade: mal com o Congo para começar, melhoria global frente ao Uzbequistão, e encerrar a fase de grupos com um empate frente ao adversário considerado até então como o mais forte.

Agora, com a Espanha, a realidade é outra, pois deixa de haver calculismos sobre a conquista de pontos. Só uma selecção pode sobreviver, e essa, tanto poderá ser a nossa como a de nuestros hermanos e vizinhos.

Roberto Martinez prometeu ontem intensidade alta a partir do primeiro minuto, num jogo em que as formas de actuar são muito parecidas, acentuou, e para o qual, frisou Cristiano Ronaldo, a nossa selecção está preparada.

Aguardemos, pois, com a convicção de que não vai ser fácil “passar o Rubicão”.

Porém, se o conseguirmos, tudo ficará mais fácil para depois chegar perto da final, como todos nós tanto desejamos.