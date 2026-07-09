A mesma língua grandes diferenças

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Opinião de Ribeiro Cristovão
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09 jul, 2026 • Opinião de Ribeiro Cristovão


França e Marrocos enfrentam-se hoje em jogos dos quartos-de-final do Campeonato do Mundo de Futebol.

França e Marrocos enfrentam-se hoje em jogos dos quartos-de-final do Campeonato do Mundo de Futebol.

Um jogo que pode ficar para a história, antes de mais por se tratar de duas selecções arqui-rivais, depois porque o Mundial vai já em fase muito adiantada, decisiva, não dando chances a mais do que uma destas equipas.

À primeira vista tudo parece apontar para a possibilidade de os franceses virem a ganhar o jogo chegando, desse modo, às meias-finais com o caminho aberto para se poderem vir a tornar nos novos campeões do mundo.

Há, no entanto, boas razões para que essa previsão não seja feita de ânimo leve, porque, pela frente, terão os marroquinos, que além de possuírem um conjunto de qualidade, como já demonstraram por diversas vezes, têm sempre contas a ajustar com o antigo colonizador.

Este poderá também transformar-se num dos desafios mais atractivos deste mundial, embora por razões diversas: antes de mais porque os gauleses continuam a ser sérios candidatos à vitória final, depois porque os norte-africanos têm vindo a melhorar claramente o seu rendimento, e a causar problemas sérios aos seus adversários.

Entretanto, na contagem decrescente, há já várias selecções, algumas de alta cotação, que já regressaram a suas casas.

A da Alemanha foi a primeira a receber guia de marcha, seguiram-se Brasil e Portugal, os Estados Unidos também já fecharam a porta, apesar de jogarem em casa, Argentina e Inglaterra viram-se em palpos de aranha para não serem atirados borda-fora.

Como facilmente se conclui estamos perante um Campeonato do Mundo recheado de surpresas, muito embora alguns dos mais favoritos ainda se mantenham presentes.

Até quando? É a pergunta que se coloca. Com toda a propriedade…

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