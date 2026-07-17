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Opinião de Ribeiro Cristovão
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Final hispânica

17 jul, 2026 • Opinião de Ribeiro Cristovão


Foi justa a qualificação da selecção das pampas, pela força demonstrada, sobretudo no segundo tempo.

Confirmou-se aquilo para que apontava a maioria das previsões, ou seja, Espanha e Argentina vão estar na final do Campeonato do Mundo de Futebol que, no próximo domingo, termina nos Estados Unidos.

Após dois jogos de grande envergadura nas meias-finais, chegou-se ao apuramento das selecções que vieram manifestando mais qualidade ao longo de mais de um mês, em que 48 selecções disputaram 104 jogos, distribuídos pelos Estados Unidos, México e Canadá.

Foi, pela primeira vez, na história do Campeonato do Mundo, a maratona mais longa em moldes diferentes dos anteriores, e que se anunciam já ainda mais dilatados na edição de 2030 que, como sabemos, vai decorrer de novo em três países, tais como, Espanha, Portugal e Marrocos.

Não foi fácil chegar ao apuramento, ontem consumado em Atlanta, dada a reconhecida qualidade das selecções semi-finalistas, Espanha, Argentina, França e Inglaterra.

Pelo que que havia demonstrado ao longo da competição, a representante francesa era reconhecida como séria candidata à vitória final.

No entanto, a Espanha foi capaz de lhe interromper-lhe o caminho, mercê de uma actuação de superior qualidade, que agora lhe faz também merecer a designação de candidata à vitória final, não obstante ir ter pela frente um adversário de respeito que, além disso, ostenta o título de actual campeão, mercê da vitória conquistada há quatro anos no Catar, a Argentina.

Tivémos ontem, em Atlanta, um confronto de grande dimensão, com a Inglaterra a dominar e a marcar no primeiro tempo, mas com os argentinos a superiorizarem-se na segunda parte, acabando por provocar uma reviravolta no marcador.

Foi justa a qualificação da selecção das pampas, pela força demonstrada, sobretudo no segundo tempo, e levada até à vitória muito devido ao contributo de Lionel Messi, uma das figuras mais proeminentes do futebol mundial de todos os tempos.

Para a final do próximo domingo, a realizar em New Jersey, não é fácil arriscar vaticínios, pelas razões mais compreensíveis. Trata-se de duas selecções de altíssimo nível, capazes de nos oferecerem um grande espectáculo, com resultado incerto até ao fim.

Ver-se-á após esse encontro, qual das equipas merece a honra de ser alcandorada ao primeiro lugar do pódio.

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