Venceu a Espanha, ganhou o futebol
20 jul, 2026
Vale igualmente uma referência forte para o para apuramento dos terceiro e quarto classificados entre a Inglaterra e a França, um espectáculo com dez golos e futebol de altíssima qualidade, como ainda não se vira antes, nos longos dias da competição.
Chegou ontem ao fim o mais longo campeonato do mundo de futebol de sempre.
Foi também a primeira vez que participaram na fase final 48 selecções, que disputaram um total de 104 jogos, abrindo-se assim um novo capítulo da história do mundial, que pode vir a conhecer novas alterações, inclusive já na próxima edição que daqui por quatro anos terá lugar em Espanha, Portugal e Marrocos.
Foram longos dias, nem sempre vividos com o entusiasmo que é provável numa competição com a dimensão universal que se lhe reconhece.
A qualidade do jogo deixou muitas vezes algo a desejar, mas também essa circunstância fica de lado, pois mais importantes foram os momentos sublimes que este mundial nos proporcionou.
Venceu a Espanha, uma das representações incluída no pequeno lote dos favoritos.
Os espanhóis significaram o conjunto mais dotado e equilibrado ao longo de todos os oito desafios que realizaram, pelo que o título lhes assenta com toda a justiça.
E ontem a sua superioridade ficou ainda mais vincada pela superioridade de que deram nota frente à pobre e desconjuntada selecção argentina.
De facto, o jogo em New Jersey deixou a superioridade espanhola bem à vista.
A sua equipa foi aquela que mais vezes chegou à baliza contrária, que mais tempo dominou a partida, e que mais oportunidades criou, face a uma Argentina que em cento e vinte minutos apenas foi capaz de fazer um remate enquadrado com a baliza contrária.
Com o triunfo da Espanha ficou também a ganhar o futebol, podendo afirmar-se, sem rebuço, que valeu a pena perder tantas horas presos à magia das transmissões televisivas.
E vale igualmente uma referência forte para o para apuramento dos terceiro e quarto classificados entre a Inglaterra e a França, um espectáculo com dez golos e futebol de altíssima qualidade, como ainda não se vira antes, nos longos dias da competição.
Agora é tempo de reflexão para muitos e de expectativa para outros.
A próxima edição demorará quatro anos a chegar, e até lá muita água vai correr sob as pontes de todo o mundo.
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