Europa abre portas ao Benfica

Depois do Sporting de Braga ter vencido ontem por 1-0 os sérvios do Zelenicar Pancevo, em jogo da Liga Conferência e no terreno do adversário, o Benfica entra esta noite em acção na qualificação para a Liga Europa defrontando às 19 horas os suiços do Saint Gallen, uma comuna do cantão Saint Gallen, com cerca de setenta mil habitantes.

É a entrada das equipas portuguesas nas competições de UEFA, seguindo-se-lhes Futebol Clube do Porto e Sporting Clube de Portugal quando, para ambos, for dado o pontapé de saída na Liga dos Campeões.

Inicialmente contra equipas mais fracas, os bracarenses já iniciaram de forma positiva a sua passagem à fase seguinte, enquanto os benfiquistas deixaram Lisboa rotulados de favoritos, hoje, frente a um adversário de baixa cotação europeia e, por isso, também com todas as possibilidades de iniciar a sua marcha de forma altamente positiva.

Mesmo tendo em conta que Marco Silva ainda se debate com alguns problemas resultantes do facto não poder dispor de todas as pedras com que vai contar quando tudo for mais a sério, em boa verdade os encarnados de Lisboa estão perante a probabilidade de dar o primeiro passo de forma consistente.

O novo reforço Jhon Duran não viajou com os seus companheiros até à Servia, o mesmo tendo acontecido com o já experimentado Nando Barreiros.

Apesar disso o técnico benfiquista tem a possibilidade de formar um onze com qualidade, que permita encarar o desafio desta quinta-feira sem sobressaltos.

Aparte o jogo de hoje, o Benfica continua, entretanto, com algumas questões em suspenso: o affaire Palhinha continua por resolver, tudo parecendo indicar que o jogador do Bayern de Munique está cada vez mais distante da Luz.

A verba pedida a Rui Costa não é acessível, sobretudo porque o jogador vai caminho dos 32 anos, e face a esse problema colocam-se dúvidas sobre a sua recolocação, quando o contrato com os encarnados chegar ao fim.

Por outro lado, também não está decidido o futuro de Ivanovic, enquanto se mantém igualmente em suspenso o passo a dar por Sheldrupp, ao mesmo tempo que está por conhecer uma decisão final sobre António Silva.

Com o mercado em curso até 31 de Agosto são ainda várias as dúvidas por esclarecer, e não apenas respeitantes do Benfica, pois Sporting e FCPorto também ainda se debatem com questões suspensas, que só os próximos dias ajudarão a resolver.