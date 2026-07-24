Para pior já basta assim

Ficaram longe de se confirmar as previsões que apontavam para uma vitória tranquila do Benfica na sua estreia na Liga Europa, ainda em fase de qualificação para a fase de grupos.

Tratou-se de um desafio somente integrado na segunda pré-eliminatória, uma etapa inicial que que determinará o prosseguimento ou não na segunda mais importante competição europeia.

Clube de dimensão incomparavelmente superior à do seu adversário suíço, o Benfica não apenas realizou, em Saint Gallen, uma exibição de baixa qualidade, como deixou em suspenso a dúvida sobre será capaz de continuar em prova.

Acreditamos que ninguém estava à espera de uma noite tão acidentada como aquela que os lisboetas viveram ontem em território helvético.

O Benfica vinha suscitando grande expectativa por razões facilmente reconhecidas e aceites.

Um novo treinador e a contratação de um lote razoável de jogadores faziam prever que os comandados de Marco Silva regressariam à capital com o apuramento antecipadamente garantido.

Claro que a derrota na Suíça não significa a perda total, pois há uma segunda mão para disputar no estádio da Luz daqui por uma semana, e na qual a equipa tem a possibilidade de atenuar a péssima imagem que ontem resultou do jogo com os galos suíços.

Só que a atitude terá de ser diferente, e o score de golos também, por forma a levar de vencida um adversário de muito menor cotação, mas que ontem se empertigou ao ponto de se transformar justamente no grande triunfador da noite.

Não há palavras abonatórias para aquilo que o Benfica foi capaz de produzir ontem à noite na sua estreia uefeira.

Tudo terá que mudar para que a imagem do seu treinador e de vários dos seus jogadores saia mais focada, no estádio da Luz, daqui por uma semana.

Começar a temporada desta maneira é um mau agoiro com o qual a enorme família benfiquista não se conforma, ficando agora a aguardar-se que os maus sinais deixados para a temporada que está ainda no começo sejam desvanecidos no desafio que se seguirá.