Os próximos dias voltarão a ser importantes para as equipas mais credenciadas do actualfutebol português, sobretudo para o Benfica cuja continuidade nas competições europeias poderá ficar em causa na próxima quinta-feira.

O recente desastre acontecido na Suiça, face à derrota consentida com o Saint Gallen em jogo de qualificação para a Liga Europa, fez desabar sobre a Luz gigantescas sombras de dúvidas que a equipa comandada por Marco Silva tem necessariamente de afastar para bem longe o mais rapidamente possível.

Como todos reconhecemos, o Benfica entrou na segunda pré-eliminatória que decorre como indesmentível favorito perante um adversário de pouca valia e quase nulo reconhecimento a nível internacional.

Porém, o desafio disputado em território helvético veio desmentir esse favoritismo, lançando sobre a equipa um anátema que terá de ser urgentemente apagado.

Ao jogar no estádio da Luz a segunda mão, os encarnados têm, do seu lado, todas as condições para ultrapassar com sucesso o susto carregado desde o meio da semana passada.

É que, agora, o técnico encarnado vai poder dispor e uma equipa diferente, com condições para realizar uma melhor actuação e, mercê disso, chegar a um resultado que permita seguir em frente na segunda mais importante competição da Uefa.

Contando também, e isso é vantagem considerável, com várias dezenas de milhar de sócios e adeptos dispostos a empurrar a equipa para um jogo mais adequado às suas capacidades, afastando do horizonte as nuvens cinzentas que se têm avolumado ao longo deste últimos dias e contribuíram para um mau ambiente que urge desvanecer.

Claro que a equipa suíça apresentar-se-á em Lisboa psicologicamente preparada para oferecer resistência até ao limite e, como deixou provado no seu estádio, determinada a levar o mais longe possível a mesma força de que deu provas no embate da primeira mão.

São dúvidas para esclarecer na noite da próxima quinta-feira.

E o Benfica é capaz de conseguir.