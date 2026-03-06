​Romper o Silêncio - Episódio 0

É um Podcast dedicado à violência doméstica. Uma resposta a um compromisso da Renascença em não deixar esquecer a temática que juntou durante três dias, no evento Três Por Todos, mais de três centenas de pessoas que revelaram experiências, problemas, medidas e olharam para vítimas e agressor e para uma questão que causa danos a quem sofre e em toda a sociedade.

Numa parceria com a Associação Portuguesa de Mulheres Juristas, este podcast será moderado por mim, Liliana Monteiro, e vai contar com a presença alternada da juíza conselheira Teresa Féria e da juíza desembargadora Maria Perquilhas, a quem se junta a cada episódio um convidado novo.

O que configura o crime de violência doméstica, quem atinge, o que devem fazer as vítimas e a sociedade, como podem os governos e todos nós ajudar a mudar comportamentos, como se revela esta criminalidade na era digital e junto dos jovens nas relações que mantêm, que mitos existem e que respostas, são alguns dos temas que se pretendem abordar.

Do direito à psicologia, da segurança à saúde, a este Podcast vão juntar-se várias personalidades que trabalham ou trabalharam nesta área, ajudando a perceber conceitos, leis e caminhos de proteção, mentalidades e características deste crime que encontra caminho na agressão física, psicológica, sexual, moral e patrimonial.

“Romper o Silêncio” é um podcast semanal, com episódios novos todas as segundas-feiras.