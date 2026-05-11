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Casas de abrigo "desvirtuadas". "É diferente ser vítima de violência doméstica em Lisboa ou em Braga"

Tal como está montada a Rede Nacional de Casas de Abrigo não acolhe da mesma forma todas as vítimas de violência doméstica, desde logo porque o financiamento, desta que legalmente foi pensada como a medida máxima de proteção das vítimas, é distinto na forma e valor de casa para casa, afirma Mónica Araújo de Albuquerque. No episódio desta semana do podcast Romper o Silêncio conversamos com a vice-presidente da Associação de Mulheres Contra a Violência (AMCV), responsável por duas casas de abrigo para vítimas de violência doméstica. Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

“Os financiamentos das estruturas da rede nacional [das casas de abrigo] não são os mesmos. É diferente ser vítima de violência doméstica em Lisboa ou em Braga", afirma Mónica Araújo de Albuquerque. "Isto diz já muita coisa”, sublinha. A procuradora-geral adjunta jubilada explica que as casas “têm de ter pessoal técnico altamente qualificado, apoio jurídico com especialistas na área de violência contra mulheres, ter psicólogas que fazem a viagem com mulheres e crianças, etc…”. O numero de casas de abrigo varia entre as 36 e as 46. Os fundos e candidaturas “têm na sua maioria uma duração pequenina e isto implica um esforço grande das equipas”. Mónica Araújo de Albuquerque revela que há sempre uma componente forte do trabalho voluntário, naquilo que descreve como sendo a “guerrilha” que as vítimas têm com o mundo e pela defesa dos seus direitos, “como uma sobrevivência em contexto de guerra”. É diferente ser vítima de violência doméstica em Lisboa ou em Braga O dinheiro, que coloca estas estruturas a funcionar no terreno, pode surgir de diferentes entidades. “Temos casas, projetos e estruturas de atendimento financiados pelos jogos da Santa Casa da Misericórdia, e o valor não é igual para todas, sim, muda muito de zona para zona me todo o país”. Há casas de abrigo que têm protocolos com a Segurança Social, outras que pertencem a autarquias, a comunidades recreativas e cooperativas, Cruz Vermelha, organizações não-governamentais. "Há uma grande diversidade de entidades gestoras das casas de abrigo”, acrescenta. Função das casas de abrigo está a ser "deturpada" A vice-presidente da Associação de Mulheres Contra a Violência lamenta que as casas de abrigo não estejam a ser sempre usadas da melhor forma e para dar resposta à finalidade que presidiu à criação destes espaços. “Muitas vezes as vítimas vão para uma casa abrigo porque era única forma de proteger as crianças e para a mulher continuar com os filhos, por falha das estruturas de apoio”. Mónica Araújo de Albuquerque afirma, “deve haver um melhor uso de uma casa abrigo”, para que seja a verdadeira resposta para urgências e não para quando não há alternativas do Estado, tornando-se aquela a solução que a mulher não precisa naquela altura.

No podcast Romper o Silêncio, Fernanda Alves, procuradora-geral adjunta jubilada, que durante uma década liderou a unidade de violência doméstica no DIAP de Lisboa, considera mesmo que se está a deturpar o uso destas casas. “Deturpa um bocado o objetivo da casa de abrigo que não pode ser solução para problemas habitacionais, sociais e económicos. O Estado falha no apoio habitacional, emprego, nos apoios económicos e depois às vezes a única solução é enviar as vítimas para a casa- abrigo.” Em médias, as vítimas – na sua maioria, mulheres e acompanhadas pelos filhos – permanecem nestas casas seis meses, que podem ser prolongados por mais seis, perfazendo um ano, havendo sempre casos que podem fugir à regra. “Estamos numa luta contra algo que já aconteceu” “A violência doméstica é um problema com vários níveis: social, saúde pública, educacional, segurança e crime. Não chegam os seis meses e, às vezes, não chegam 12, vão vivendo e permanecendo”, explica a responsável por duas casas de abrigo. O que falta fazer nesta área? Mónica Araújo de Albuquerque responde: “Já não conseguimos chegar a tempo, este desafio já partiu há muito tempo e não o agarrámos. Estamos numa luta contra algo que já aconteceu. É preciso encontrar mecanismos para apoiar as crianças, que não pode passar só pelo investimento em apoio psicológico, porque senão a determinada altura não vamos ter tantos técnicos para apoiar as crianças e toda a sua complexidade”. A lista de mulheres para serem acolhidas tem aumentado e nem sempre se consegue uma colocação tal como o caso exige.