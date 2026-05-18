Vítimas de violência doméstica deviam ter advogado do Estado atribuído, diz antiga bastonária

O apoio judiciário deve ser automático para todas as vítimas de violência doméstica, defende antiga bastonária da Ordem dos Advogados, Fernanda de Almeida Pinheiro, em declarações ao podcast Romper o Silêncio.

“Todas as vítimas podem pedir apoio judiciário, através dos meios ao dispor. A Segurança Social tem que analisar a situação da pessoa, até deferir, ou não deferir, até atribuir, ou não atribuir um advogado, ainda demora. O que eu entendo é que isso deveria ser disponibilizado no imediato, tal e qual como acontece do lado do arguido", afirma Fernanda de Almeida Pinheiro, no podcast da Renascença em colaboração com a Associação Portuguesa de Mulheres Juristas.

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Se um arguido por violência doméstica pode solicitar um advogado de escala, “porque não se faz o mesmo à vítima?” questiona a antiga bastonária.

No novo episódio do Romper o Silêncio, sobre o papel da vítima durante o inquérito/investigação, Fernanda de Almeida Pinheiro alerta que as custas são pesadas e podem levar à desistência da queixa e do processo.

“Nós podemos estar a falar de valores elevados, imagine-se que se pede uma indemnização de 30 mil euros, estamos a falar de 612 euros de custas processuais, no mínimo! Depois a simples constituição de assistente, é uma unidade de conta, que são 102 euros, e depois a vítima ainda tem os honorários do advogado, se não lhe for atribuído um.”

No programa desta semana é salientada a especial vulnerabilidade das vítimas, pelo que se torna muito importante apoiá-las desde a primeira hora.

“Era importantíssimo que a vítima começasse, desde o primeiro segundo, a ter esse papel fundamental, mas para que isso suceda, nós não podemos ter a vítima como uma vítima passiva, em que aquilo que o Ministério Público se limita a fazer é recolher o depoimento dessa vítima e depois, a partir daí, passa tudo para o Ministério Público e a vítima está ali na qualidade de denunciante e não tem nenhuma intervenção. Isso está profundamente errado”, adverte Fernanda de Almeida Pinheiro.

A antiga bastonária defende que a vítima seja melhor acompanhada no inquérito. "E como é que elas podem estar presentes? Através dos seus advogados que constituam, ou que lhes sejam atribuídos, isto é o meu sonho, que exista um sistema para as vítimas, que também têm que ter direito à defesa, desde o primeiro minuto”, sublinha.

O advogado pode ser uma ancora da vítima de violência doméstica naquela fase da vida, mas acima de tudo que lhe possa explicar o que se está a passar na justiça e como pode ela participar mais no caso ajudando as autoridades.