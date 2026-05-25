"Há uma pandemia associada à violência doméstica e são os efeitos na saúde", diz psicólogo

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"Há uma pandemia associada à violência doméstica". Veja aqui o episódio desta semana do podcast Romper o Silêncio

O psicólogo clínico António Castanho alerta para as consequências da violência doméstica na saúde das vítimas. As noites mal dormidas, os dias pesados e receosos, com decisões e escolhas sempre sob pressão, os medos, condicionamentos, a vida no limite, têm impactos na saúde. “Estamos a falar de uma epidemia, de uma pandemia ao nível da saúde mental associada à violência doméstica com impactos no desenvolvimento das crianças e na área da saúde mental e física das vítimas adultas”, afirma o especialista no podcast Romper o Silêncio, da Renascença em parceria com a Associação Portuguesa de Mulheres Juristas (APMJ). Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui António Castanho afirma que as vítimas “desenvolvem doenças oncológicas, cardiovasculares associadas ao stress crónico, tudo porque estão sempre em alerta e hipervigilância” e são vários os estudos internacionais que já o comprovam. Estamos a falar de uma pandemia ao nível da saúde mental associada à violência doméstica com impactos no desenvolvimento das crianças e na área da saúde mental e física das vítimas adultas A sua experiência clínica revela que “entre 40 a 45% das pessoas adultas" que vão ao seu consultório, e que foram vítimas de violência doméstica quando eram crianças ou jovens, agora, "vêm a pedir ajuda para resolver questões relacionadas com depressão, com ansiedade, ataques de pânico, baixa autoestima". Neste episódio do podcast Romper o Silêncio, onde se fala sobre o perfil do agressor de violência doméstica, a juíza conselheira Teresa Féria, da APMJ, acrescenta que há estudos que mostram que muitas vítimas mulheres tinham sintomas próprios das doenças cardiovasculares, sempre desvalorizados clinicamente e pelas próprias, que se mantêm dedicadas e preocupadas em cumprir tarefas. Mas há outra realidade que alarma os profissionais que trabalham nesta área da violência doméstica. “Este ano foi lançado um estudo pelo National College of Police do Reino Unido, que revela que todos os anos se suicidam 150 mulheres com histórico de violência doméstica. 88% os casos eram do conhecimento das autoridades, outros estudos dizem que por cada uma mulher que é assassinada, duas outras suicidam-se.”



O profissional da psicologia clínica, que já fez parte da Equipa de Análise em Retrospectiva de Homicídio Em Violência Doméstica, reflete sobre o facto de em Portugal esta ser uma vertente do problema ainda não estudada, considerando fundamental para se perceber não só o fenómeno, mas também para ajudar a melhorar as políticas públicas relacionadas com este crime. “Nós não temos conhecimento em Portugal disto. Nós não sabemos a dimensão, esta outra dimensão, muito alarmante”, afirma António Castanho. A realidade portuguesa, afirma, “mostra que 90%, 95% dos homicídios, feminicídios, têm como vítimas mulheres”, uma dimensão do fenómeno que mostra uma “claramente diferença” entre géneros.