Saúde mental sem resposta: "Uma consulta de crise na semana seguinte pode ser tarde demais"

No Hospital D. Estefânia, em Lisboa, são sinalizados quase 500 casos por ano de agressões a crianças e jovens, sejam sexuais ou de outra forma, números que têm aumentado, segundo a especialista que coordena o Núcleo de Apoio à Criança e Jovem em Risco.

A situação levou mesmo à criação de uma consulta para acompanhar essas situações. “Tem um nome muito engraçado, que chama-se CARP (significa cuidar) - Consulta de Apoio ao Risco Pediátrico”, atendimento que com a pandemia criou uma nova valência, as teleconsultas, que evitam deslocações de outras zonas longínquas do país.

Nestas declarações ao podcast Romper o Silêncio, a pediatra Leonor Sassetti denuncia: “A saúde mental não dá resposta, não está organizada para haver uma consulta de crise, por exemplo, na semana seguinte a um episódio. Um adolescente que tem uma tentativa de suicídio tem de ter consulta logo, ter um espaço para começar a organizar a resposta àquela situação e não há!”.

Quisemos saber se não há de todo, ou se surge mais tarde, ao que responde: “Pode haver meses mais tarde, e isso chega? Pode ser tarde demais?”.

Tratamento só para quem tem dinheiro. “Como sociedade democrática, não podemos permitir uma coisa destas”

Leonor Sassetti confessa que quem tem mais possibilidade económicas procura a saúde privada. "A acessibilidade a acompanhamento de saúde mental conforme capacidades económicas tira-me do sério, mas é o que acontece (...) como sociedade democrática do 25 de Abril, não podemos permitir uma coisa destas”, alerta.

A profissional revela ainda que na urgência do Hospital D. Estefânia são cada vez mais os casos referenciados de desequilíbrio mental pela equipa de pedopsiquiatria ao Núcleo de Apoio à Criança e Jovem em Risco. “Dizem ser de famílias de risco”, explica.

"O que fazemos é a pressão de ir ligando para as consultas para ver se marcam urgentemente o atendimento e há hospitais que lá vão sendo sensíveis a essa pressão. Mas isto é um grande, grande problema”, alerta.