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Violência doméstica: "Em mais de metade dos casos os homicidas tinham arma de fogo e legal"

Há mais de 30 anos na psicologia forense e no estudo de vários crimes, entre eles os ligados à violência doméstica, como o homicídio nas relações de intimidade, a psicóloga Cristina Soeiro diz, no podcast Romper o Silêncio, que estes agressores têm uma mentalidade e um pensamento muito específicos. “Têm uma relação quase que simbiótica, de fusão com a vítima, ou seja, pensam: ‘ela sem mim não é ninguém, não pode ficar sozinha’”. A especialista da Polícia Judiciária questiona: “se eles sabem que vão para isto [prisão], porque é que fazem isto?”. Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Cristina Soeiro lembra um estudo que durante sete anos avaliou 75 arguidos envolvidos em processos de homicídio em contexto de intimidade, já resolvidos pela justiça, foi entre 2015 e 2022. Destes 12 eram de mulheres agressoras. “Mais de metade dos casos os indivíduos tinham armas de fogo legais, porque somos um país com prática da caça e estas pessoas usam armas legais”, instrumento que é usado, diz, na sua maioria pelo sexo masculino na hora do crime. História de violência prévia

No episódio desta semana do podcast Romper o Silêncio, da Renascença e Associação Portuguesa de Mulheres Juristas (APMJ), Cristina Soeiro explica que o grande problema surge nas faixas etárias a partir dos 20 até aos 40 anos. “Em cerca de 70% a 80% dos casos, há história de violência prévia na relação de intimidade e depois há 25 a 30% de indivíduos que mataram as mulheres sem qualquer episódio de agressão anterior”, revela.

O homicídio, adianta, surge de um crescendo de fenómenos que se vão instalando na relação, sendo necessária uma avaliação de vários factos para se perceber como se chega a ele. As ameaças são um dos fatores. “Existem algumas frequentes: ‘qualquer dia ficas sem pai’, aos filhos ‘ficas sem pai e sem mãe’, ‘qualquer dia vais deixar de fazer isso que fazes’. Ameaças que são veladas, ou por vezes concretas, e principalmente quando se juntam com o acesso à arma de fogo há de facto um risco maior”. Controladores e perseguidores Cristina Soeiro diz que muitos homens controlam as vítimas “desde a conta bancária, às saídas ao supermercado, o telemóvel, que é o top do controlo, tudo o que tem a ver com ela, a ida ao médico, que leva muitas vezes à privação das mulheres a terem acesso à saúde, como ir ao ginecologista, etc…” São três os perfis do criminoso: “há os que têm ciúme patológico e com sentimento de posse, os antissociais e, por fim, os que têm disfunção emocional”. Neste episódio do Ppodcast Romper o Silêncio, a especialista fala também da perseguição e do "stalking", que muitas vezes ocorre. “Estudámos um caso em que o homicídio ocorreu quatro ou cinco anos após a separação”. O agressor explicou: “nós já estávamos divorciados, já tínhamos tido namoradas e namorados, mas eu, quando a vi com aquele rapaz, percebi que ela não ia nunca mais voltar para mim porque ela estava verdadeiramente apaixonada” e colocou fim à vida da ex-companheira. Montam esquemas de controlo. “Eles podem ter comportamentos mais visíveis, que é aparecer no local onde a mulher vai, ir ao ginásio dela, ao café, mas há outros que fazem outro tipo de acompanhamento, de monitorização, que é através dos próximos, ou seja, mantêm contacto com os familiares da ex-mulher ou da mulher, com os amigos, com as amigas, mostrando aparentemente preocupação, mas é um comportamento de controle”. Não há relação direta entre doença mental e crime A separação é um dos momentos de perigo e tensão que deve merecer atenção das autoridades e da mulher. “As mulheres, no contexto da intimidade, a maior parte delas matou o parceiro íntimo por razões de defesa ou resultado de uma situação continuada no tempo de violência doméstica. E este é um padrão que é internacionalmente também identificado”, afirma.