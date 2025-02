PS e PSD dão "boas-vindas" a Gouveia e Melo na política

Durante o debate do São Bento à Sexta , na Renascença , André Pinotes Batista, deputado e dirigente socialista, afirmou que o chefe de Governo devia divulgar nomeadamente com que entidades é que essa empresa familiar manteve relações.

Apesar de votar contra a moção de censura , o PS lamenta que Luís Montenegro não tenha dado mais informações sobre a empresa da sua família, para libertar todas as suspeitas de conflito de interesses em torno do primeiro-ministro.

Em resposta, o PSD afirma que os socialistas estão a alinhar na estratégia do Chega para alimentar polémicas. Alexandre Poço, vice-presidente do partido e deputado social-democrata, elogia a transparência de Luís Montenegro no debate desta sexta-feira.

"Demonstrou ao país que não há nada a esconder, não há rabos de palha. Fiquei um pouco espantado com a última intervenção de Alexandra Leitão, que estava na prática, com recurso a questões jurídicas, na mesma linha de André Ventura", acusa o deputado do PSD.

Alexandre Poço considera que, ao insistir no caso, os socialistas estão a alinhar-se com o Chega neste tema: "Pede-se esclarecimentos, eles são dados. Depois a pessoa, ou não quer ser esclarecida, ou quer, de forma intencional, continuar uma polémica", lamenta o dirigente social-democrata.

Tanto o PS como o PSD assumem que a lei dos solos, em torno da qual todos os casos das últimas semanas orbitam (incluindo o de Montenegro), começa mal. "Sei que têm existido várias situações", assume Alexandre Poço. "Há um peso, é evidente que sim", conclui André Pinotes Batista.

"Ar dos tempos é de anti-política e anti-partidos"



Esta sexta-feira, Henrique Gouveia e Melo escreveu um artigo no Expresso, onde começou a responder a algumas críticas e em que começa a posicionar-se politicamente - apesar de não assumir se vai ser candidato à Presidência da República.