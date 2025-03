PS acusa Montenegro de "jogo político" e de "total falta de sentido de Estado"

O PS acredita que a moção de confiança ao Governo, que vai ser votada na próxima terça-feira, é um sinal de "irresponsabilidade" e "total falta de sentido de Estado" por parte do primeiro-ministro, Luís Montenegro. Durante o programa São Bento à Sexta, da Renascença, António Mendonça Mendes, deputado e dirigente socialista, descreve esta iniciativa do Governo como um "pequeno jogo político-partidário" que vai empurrar o país para eleições antecipadas. Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

"A moção de confiança não é mais do que aquilo que o doutor Luís Montenegro é: fazer o pequeno jogo político-partidário. Isso pode funcionar nas disputas internas do PSD de Espinho, com o devido respeito, e pode funcionar no aparelho partidário. Mas de um primeiro-ministro exige-se bastante mais. E é isso, sinceramente, que eu lamento", atira o vice-presidente da bancada do PS.

Mendonça Mendes, que foi secretário de Estado nos governos de António Costa, considera que a moção de confiança só serve para "apoucar" os socialistas, e recorda que Pedro Nuno Santos sempre avisou que o PS nunca viabilizaria uma moção de confiança apresentada pelo Governo. "Aquilo que o primeiro-ministro está a dizer aos portugueses é que vai atirar o país para eleições. E isso é de uma irresponsabilidade a toda a prova (...), tem uma atitude de total falta de sentido de Estado", resume assim o dirigente do PS. Apesar da insistência, António Mendonça Mendes nunca clarificou se o PS vai avançar com uma comissão parlamentar de inquérito ao caso que envolve o primeiro-ministro, mesmo depois das prováveis eleições antecipadas. PSD desafia PS a abster-se na moção de confiança Em debate com Mendonça Mendes esteve Alexandre Poço, vice-presidente do PSD. O social-democrata admite que os socialistas deixaram a AD governar durante quase um ano, e aproveita para provocar, ao desafiar o PS a manter-se no mesmo registo. "Têm garantido ao Governo a estabilidade, ao viabilizar o Orçamento do Estado, chumbaram moções de censura, duas nas últimas duas semanas. Então têm um remédio simples: se não querem eleições, deixem-nos trabalhar, deixem-nos continuar a governar", pede Alexandre Poço.