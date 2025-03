PS admite formar Governo se ficar em segundo lugar nas eleições"

João Torres, deputado e dirigente do PS, assume que o partido pode vir a formar Governo mesmo que não seja o partido mais votado nas eleições legislativas de 18 de maio.

Já Alexandre Poço, vice presidente do PSD, acredita que os social-democratas vão repetir o "não é não" ao Chega e, apesar de lembrar que não está na cabeça de Luís Montenegro, acredita que a estratégia seguida em 2024 vai ser repetida.

"O país hoje já conhece que as duas condições que o Luís Montenegro colocou há um ano , cumpriu-as na íntegra: não faríamos nada com o Chega e ganharia as eleições se fosse o partido mais votado", vinca o social-democrata.

Alexandre Poço considera que a estratégia de não fazer acordos com o Chega vai manter-se: "Sim, eu acho que isso ficou qual seria o posicionamento", explica o dirigente do PSD que classificou o partido de André Ventura como "bengala do PS".