Listas de deputados do PS? "Todos podemos ficar fora", avisa Marina Gonçalves

O PSD já entregou as listas, com 11 ministros como cabeça de lista e Hernâni Dias, que se demitiu este ano do executivo de Luís Montenegro, como cabeça de lista por Bragança.

" Todos nós podemos ficar de fora, todos nós podemos integrar . As listas não estão fechadas. Agora é a fase em que as federações, o secretário-geral e os órgãos estão a fazer essa avaliação", afirma Marina Gonçalves.

Durante o programa São Bento à Sexta , da Renascença , a antiga ministra da Habitação, próxima de Pedro Nuno Santos não responde se figuras como Fernando Medina, José Luís Carneiro e António Mendonça Mendes, antigos membros do Governo de António Costa, vão estar presentes nas listas para as legislativas de 18 de maio.

Marina Gonçalves, deputada e dirigente do PS, avisa que qualquer pessoa pode ficar de fora das listas do PS elegíveis para o Parlamento.

António Rodrigues rejeita que isso possa vir a ser um problema no PSD no caso de o processo ter desenvolvimentos: "Eu diria ao contrário, daqui a uns meses pode ficar tudo esclarecido e estaríamos a criar uma injustiça com uma pessoa que não cometeu nenhuma situação irregular".

Entendimento pós-eleições

O deputado do PSD considera que é fundamental que os dois maiores partidos se entendam no pós-eleições, para evitar uma "italianização" do regime, com eleições antecipadas todos os anos.

No caso de o próximo Governo não ter maioria absoluta, António Rodrigues assume que há uma responsabilidade dos dois maiores partidos.

"Estou convicto que pelo menos os dois maiores partidos que têm o sentido da responsabilidade do Estado vão ser obrigados a entender-se relativamente a uma legislatura", assume o deputado social-democrata.

O PS concorda e assegura que foi isso que fez durante o último ano com o Governo da AD, ao aprovar o Orçamento do Estado, viabilizar o nome do presidente da Assembleia da República e ao rejeitar as moções de censura.

Marina Gonçalves afirma, no entanto, que agora os socialistas só pensam na vitória no dia 18 de maio: " O PS trabalhará sempre com o único cenário, que é o de vencer as eleições. No que diz respeito à estabilidade e às condições de governabilidade, dadas pelo Partido Socialista, aliás todos os exemplos que aqui foram dados, é prova de como é que o PS se posicionou ao longo do último ano".