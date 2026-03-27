Assis rejeita "oposição silenciosa" no PS e acredita que Carneiro será candidato a PM

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Francisco Assis, eurodeputado do PS, espera que o atual secretário-geral do PS seja o próximo candidato do partido ao cargo de primeiro-ministro. Durante o São Bento à Sexta, programa de política semanal da Renascença, Assis fala num "longo caminho a percorrer" e considera que a "cura de oposição é útil" para os socialistas. Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

"Espero que ele seja o candidato a primeiro-ministro, não há vantagem nenhuma em criar instabilidade, nem no país nem dentro do Partido Socialista. Há um longo caminho a percorrer. Isso é bom para o país para o PS, que esteve muitos anos no poder, uma cura de oposição também é útil", afirma o antigo líder parlamentar do PS.

Francisco Assis defende que José Luís Carneiro "tem todas as condições para permanecer em funções até 2029 e disputar as eleições legislativas", e descreve várias características do atual líder do PS, que o justificam. O programa foi gravado durante o arranque do Congresso do PS, que se realiza até domingo, em Viseu. José Luís Carneiro foi reeleito recentemente, sem concorrência, com quase 97% dos votos. Francisco Assis rejeita a ideia de uma "oposição silenciosa". "Ninguém manifestou a mais leve intenção de se apresentar nestas eleições e francamente não sinto no PS a existência de qualquer oposição silenciosa, de qualquer oposição subterrânea que, pelo menos, tenha força suficiente para o pôr em causa", diagnostica Assis. "Pedro Nuno Santos faz falta à vida política" Sobre o caminho político a seguir para o PS e questionado se deve tomar um rumo bem diferente de Pedro Nuno Santos, antigo secretário-geral do PS, Francisco Assis rejeita a ideia de um líder "radical" e sugere que este poderia regressar ao ativo. "Não é um homem tão radical que muitas vezes se quer fazer dele. É uma pessoa que faz falta até à vida política portuguesa, do meu ponto de vista. Espero que ele até regresse, não sei que circunstâncias, mas que possa regressar". defende Assis.