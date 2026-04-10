São Bento à Sexta
Os bastidores do Parlamento e da política nacional. Sexta às 23h10.
A+ / A-
Arquivo
Seguro apressa Governo e as eleições internas do PSD com Fernando Negrão
Oiça aqui o São Bento à Sexta desta semana com Fernando Negrão. Fotografia: Renascença

São Bento à Sexta

Seguro apressa Governo e as eleições internas do PSD com Fernando Negrão

10 abr, 2026 • Tomás Anjinho Chagas


Nesta edição do São Bento à Sexta, Fernando Negrão, antigo líder parlamentar do PSD, ex-ministro e ex-diretor da PJ debate com Henrique Monteiro a semana em que o Presidente pediu ao Governo para que os apoios cheguem mais rápido a quem viu as vidas assoladas pelas tempestades. Negrão comenta ainda o possível regresso de Passos Coelho – não para já. Montenegro deve ir a votos sozinho no PSD. Moderação de Tomás Anjinho Chagas.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.