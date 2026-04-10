São Bento à Sexta
Seguro apressa Governo e as eleições internas do PSD com Fernando Negrão
10 abr, 2026 • Tomás Anjinho Chagas
Nesta edição do São Bento à Sexta, Fernando Negrão, antigo líder parlamentar do PSD, ex-ministro e ex-diretor da PJ debate com Henrique Monteiro a semana em que o Presidente pediu ao Governo para que os apoios cheguem mais rápido a quem viu as vidas assoladas pelas tempestades. Negrão comenta ainda o possível regresso de Passos Coelho – não para já. Montenegro deve ir a votos sozinho no PSD. Moderação de Tomás Anjinho Chagas.
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