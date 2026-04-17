Revisão Constitucional e IRS sobre indemnizações às vítimas de abuso com Cristina Rodrigues (CH)
17 abr, 2026 • Tomás Anjinho Chagas
Nesta edição do São Bento à Sexta, Cristina Rodrigues, deputada do Chega, rejeita que a revisão constitucional proposta pelo partido seja uma "rutura" com a atual Constituição. Sobre a tributação das indemnizações às vítimas de abuso sexual na Igreja, admite que o Chega pode vir a apresentar medidas para evitar. No final de cada episódio, Henrique Monteiro define o melhor e o pior da semana. Moderação de Tomás Anjinho Chagas.
São Bento à Sexta
Chega admite apresentar medida para isentar vítimas de abuso de IRS
Cristina Rodrigues diz que "faz sentido" isentar a(...)
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