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Revisão Constitucional e IRS sobre indemnizações às vítimas de abuso com Cristina Rodrigues (CH)
Oiça aqui o São Bento à Sexta desta semana com Cristina Rodrigues, deputada do Chega

Revisão Constitucional e IRS sobre indemnizações às vítimas de abuso com Cristina Rodrigues (CH)

17 abr, 2026 • Tomás Anjinho Chagas


Nesta edição do São Bento à Sexta, Cristina Rodrigues, deputada do Chega, rejeita que a revisão constitucional proposta pelo partido seja uma "rutura" com a atual Constituição. Sobre a tributação das indemnizações às vítimas de abuso sexual na Igreja, admite que o Chega pode vir a apresentar medidas para evitar. No final de cada episódio, Henrique Monteiro define o melhor e o pior da semana. Moderação de Tomás Anjinho Chagas.

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