Alexandra Leitão: caso da venda de cursos em escolas "tem de ser totalmente esclarecido"

"Ao estarem no recinto da escola, pode levar os pais a ter a ideia de que há aqui algum tipo de caucionamento por parte da escola . Acho que isso não devia ser permitido", afirma Alexandra Leitão.

Em entrevista ao programa São Bento à Sexta , da Renascença , a antiga ministra socialista alerta para o " grande risco " de utilizar o "recinto da escola para fins, ao que parece, comerciais". A ex-líder parlamentar do PS acredita que os pais podem ser levados ao engano e que isso exige cautela por parte das direções.

Alexandra Leitão, vereadora do PS na Câmara Municipal de Lisboa, considera que o caso da venda de cursos dentro de escolas públicas deve ser " totalmente esclarecido ".

A antiga ministra lembra que, a partir do momento em que se passa a porta de um estabelecimento de ensino, qualquer entidade "goza de uma certa credibilidade" e equipara o caso ao episódio dos influencers da "manosfera" que participaram em festas de associações de estudantes em escolas públicas.

Também Henrique Monteiro, comentador da Renascença e membro residente do painel do São Bento à Sexta, fala em casos de "negligência" das direções escolares.

"Li essa notícia e fiquei de boca aberta. Mas eles vão lá ensinar o quê? O que é que eles vão dizer?", questiona Henrique Monteiro, que sentencia: "Isto devia acabar imediatamente".

Leitão acusa AD de aproximação ao Chega

Sobre política nacional, Alexandra Leitão vinca que o PSD não tem governado "ao centro, nem sequer ao centro-direita" e acusa Luís Montenegro de apostar na disputa de eleitorado com o Chega.

A antiga ministra do PS assinala que o PSD é fundador da democracia e devia evitar dar a vez ao Chega para governar: "Outra alternância será sempre para pior, porque será para cair para o populismo e para os extremismos".

Leitão elogia ainda o trabalho do líder socialista, José Luís Carneiro, na apresentação de alternativas: "O Governo está a governar muito mal e o PS tem de fazer o que tem feito, afirmando as suas propostas e tentando convencer o eleitorado de que tem respostas para os problemas das pessoas".

Distanciamento de Cordeiro? "É uma opção dele"

A dirigente socialista considera ainda que a decisão de Duarte Cordeiro, de se manter fora dos órgãos de direção do PS, é uma escolha “legítima”, e recusa ver nesse gesto um sinal de divisão interna. Alexandra Leitão – que é também membro da Comissão Política Nacional – sublinha a importância da união em torno de José Luís Carneiro para a afirmação do PS como alternativa ao Governo.

“É uma opção dele, que tem naturalmente todo o direito de tomar”, afirmou. A antiga ministra destaca, por contraste, a sua própria decisão de integrar a Comissão Política Nacional e garante que será nesse espaço que fará eventuais críticas internas.

A antiga líder parlamentar do PS "espera" que não exista um clima de "paz podre" dentro de um PS: "Acho e espero que não". Leitão lembra que as últimas sondagens até têm sorrido à atual liderança.

Pacto para a Saúde: "Seria mais confortável ter ficado quieto”

Questionada sobre o pacto para a Saúde que o Presidente da República quer promover com todos os partidos, Alexandra Leitão sai em defesa de António José Seguro.