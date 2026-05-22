São Bento à Sexta
Alexandra Leitão: caso da venda de cursos em escolas "tem de ser totalmente esclarecido"
22 mai, 2026 • Tomás Anjinho Chagas
Antiga ministra socialista alerta para o "grande risco" de utilizar o "recinto" da escola para este efeito. Sobre o atual Governo, acusa a AD de estar a governar para roubar eleitorado ao Chega. Distanciamento de Duarte Cordeiro? "É uma opção dele, legítima".
Alexandra Leitão, vereadora do PS na Câmara Municipal de Lisboa, considera que o caso da venda de cursos dentro de escolas públicas deve ser "totalmente esclarecido".
Em entrevista ao programa São Bento à Sexta, da Renascença, a antiga ministra socialista alerta para o "grande risco" de utilizar o "recinto da escola para fins, ao que parece, comerciais". A ex-líder parlamentar do PS acredita que os pais podem ser levados ao engano e que isso exige cautela por parte das direções.
"Ao estarem no recinto da escola, pode levar os pais a ter a ideia de que há aqui algum tipo de caucionamento por parte da escola. Acho que isso não devia ser permitido", afirma Alexandra Leitão.
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A antiga ministra lembra que, a partir do momento em que se passa a porta de um estabelecimento de ensino, qualquer entidade "goza de uma certa credibilidade" e equipara o caso ao episódio dos influencers da "manosfera" que participaram em festas de associações de estudantes em escolas públicas.
Também Henrique Monteiro, comentador da Renascença e membro residente do painel do São Bento à Sexta, fala em casos de "negligência" das direções escolares.
"Li essa notícia e fiquei de boca aberta. Mas eles vão lá ensinar o quê? O que é que eles vão dizer?", questiona Henrique Monteiro, que sentencia: "Isto devia acabar imediatamente".
Leitão acusa AD de aproximação ao Chega
Sobre política nacional, Alexandra Leitão vinca que o PSD não tem governado "ao centro, nem sequer ao centro-direita" e acusa Luís Montenegro de apostar na disputa de eleitorado com o Chega.
A antiga ministra do PS assinala que o PSD é fundador da democracia e devia evitar dar a vez ao Chega para governar: "Outra alternância será sempre para pior, porque será para cair para o populismo e para os extremismos".
Leitão elogia ainda o trabalho do líder socialista, José Luís Carneiro, na apresentação de alternativas: "O Governo está a governar muito mal e o PS tem de fazer o que tem feito, afirmando as suas propostas e tentando convencer o eleitorado de que tem respostas para os problemas das pessoas".
Distanciamento de Cordeiro? "É uma opção dele"
A dirigente socialista considera ainda que a decisão de Duarte Cordeiro, de se manter fora dos órgãos de direção do PS, é uma escolha “legítima”, e recusa ver nesse gesto um sinal de divisão interna. Alexandra Leitão – que é também membro da Comissão Política Nacional – sublinha a importância da união em torno de José Luís Carneiro para a afirmação do PS como alternativa ao Governo.
“É uma opção dele, que tem naturalmente todo o direito de tomar”, afirmou. A antiga ministra destaca, por contraste, a sua própria decisão de integrar a Comissão Política Nacional e garante que será nesse espaço que fará eventuais críticas internas.
A antiga líder parlamentar do PS "espera" que não exista um clima de "paz podre" dentro de um PS: "Acho e espero que não". Leitão lembra que as últimas sondagens até têm sorrido à atual liderança.
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"Provavelmente seria mais confortável para o Presidente da República ter ficado quieto nesta matéria”, afirmou, reconhecendo que a iniciativa expõe o chefe de Estado a uma eventual derrota política caso não consiga gerar consensos. Ainda assim, a antiga ministra valoriza a decisão de avançar, descrevendo-a como uma “iniciativa generosa” e orientada para a resolução de problemas concretos.
Esta quinta-feira, Paulo Pedroso, antigo ministro do PS, afirmou que este passo de António José Seguro é arriscado e entra em "territórios onde desde o general Eanes não se entrava".
Críticas a Moedas na habitação
Alexandra Leitão aproveitou ainda a ocasião para criticar o mandato de Carlos Moedas como presidente da Câmara de Lisboa. Numa altura em que se assinalam quatro anos e meio desde a primeira vitória da Coligação Novos Tempos, a vereadora socialista destaca o agravamento do problema da habitação na capital.
"Numa cidade em que a casa custa 116% do salário médio, Carlos Moedas está a licenciar um conjunto de empreendimentos que vão aquecer ainda mais um mercado que já está sobreaquecido", lamenta Alexandra Leitão, que aponta a intervenção do Estado em rendas acessíveis como principal solução.
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