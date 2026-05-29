"Era de evitar": Paula Teixeira da Cruz critica escolha para o SIRESP

Paula Teixeira da Cruz, antiga ministra da Justiça, lamenta a polémica em torno da nomeação do novo presidente do SIRESP - Sistema Integrado de Redes de Emergência. A advogada e militante do PSD considera que a escolha "era de evitar" por parte do ministro da Administração Interna, Luís Neves, por considerar que a iria inevitavelmente levantar problemas.

Em declarações no programa São Bento à Sexta, da Renascença, a ex-governante relativiza o impacto da escolha, mas insiste que o contexto tornava a decisão politicamente sensível.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



“Penso que não fragiliza o ministro, mas como dizem os espanhóis: 'hombre, no es necessario', porque muitas das questões não estão esclarecidas", afirma a advogada.

Paula Teixeira da Cruz sintetiza: "Era de evitar. Haveria sempre polémica". A antiga ministra lembra que "havia problemas que nunca foram totalmente esclarecidos" e defende que a escolha podia ter sido outra.

Admite ainda que Luís Neves "terá tido, com certeza, bons fundamentos para proceder à nomeação", mas argumenta que a presidência do SIRESP podia ter sido entregue a uma figura mais consensual.

Passos "quando quiser voltar vai dizê-lo"

Sobre as declarações recentes de Pedro Passos Coelho — que falou em “políticos populistas” como “prostitutos sem carácter” — Paula Teixeira da Cruz rejeita que seja um recado ao atual primeiro-ministro e sustenta que a expressão deve ser entendida como uma crítica aos populismos.

A antiga ministra de Passos Coelho sublinha que o antigo primeiro-ministro “diz aquilo que pensa” de forma direta e transparente e se quisesse atingir Luís Montenegro tê-lo-ia feito sem ambiguidades.

Paula Teixeira da Cruz não se quer pronunciar diretamente sobre um eventual regresso de Passos à política ativa, lembrando que o próprio já "afirmou que tal cenário apenas ocorreria em circunstâncias excecionais para o país", mas garante que se, e quando acontecer, será dito sem rodeios.

"Eu tenho a certeza absoluta que, se ele quiser, e quando quiser, ele dí-lo diretamente, de uma forma transparente", defende a antiga deputada do PSD.

Já sobre as palavras de Passos na mesma circunstância, que em conversa com André Ventura sugeriu que as pessoas estão a ficar "impacientes" por reformas estruturais, a antiga ministra sai em defesa do Governo da AD e argumenta que Montenegro não faz mais porque não consegue.

"É um Governo de maioria relativa, fazer reformas é muito difícil porque tem um partido populista à direita e tem o PS que se tem caracterizado por algum imobilismo", descreve.

Operação Imergente: "Caldo cultural em que se faz o jeitinho"

A antiga ministra da Justiça comentou ainda as mais recentes buscas no âmbito da Operação Imergente, em órbita de vários socialistas que são suspeitos de favorecimento de outros militantes no poder autárquico.

Paula Teixeira da Cruz não se refere diretamente ao caso, mas fala num problema profundo: "Temos de ir mesmo à à raiz do mal, que é um caldo cultural em Portugal em que se faz o jeitinho, em que se mete uma cunha".

A antiga ministra da Justiça diz que "sempre foi uma pessoa livre no PSD" e compara o caso com o caso Tutti Frutti "que atinge o PSD", que, diz, está "muito relacionado com o jeitinho".

Teixeira da Cruz aponta ainda o caminho e vinca que os partidos precisam da "introdução de melhores práticas" através dos respetivos conselhos de jurisdição. A antiga ministra lamenta que se olhe para este tipo de "amiguismo" de "forma ligeira".