“Não é punição, é um prémio”: PSD defende trabalho social obrigatório

Depois de passar no primeiro teste no Parlamento (baixou à comissão sem votação), Carla Barros, deputada do PSD, mostra-se confiante na aprovação da nova Prestação Social Única (PSU).

A deputada acredita que a obrigatoriedade de trabalho social para quem recebe apoios do Estado deve ser encarada como “um prémio” e não como uma punição".

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A posição foi assumida durante o programa São Bento à Sexta, programa de política semanal da Renascença. Carla Barros sublinha que a medida pretende funcionar como um estímulo à entrada no mercado de trabalho: "Não pode ser visto como uma punição, é um prémio".

"Há um grande número de pessoas que têm condições e que nós temos que ajudar, colocar-lhes o trampolim para que dêem um salto mais alto", afirma Carla Barros, que sugere que há beneficiários que precisam de incentivo e acompanhamento e não de uma lógica meramente assistencialista.

“Temos que colocar-lhes o trampolim para que deem um salto mais alto e não estarmos apenas a dar-lhes o cheque mensalmente, sem ativarmos as suas competências”, afirma a deputada.

Carla Barros ataca ainda os maiores partidos da oposição: a esquerda, que "fica muito preocupada quando se reduz o número de pobres", e a direita "sempre em guerra", que considera que "todos os pobres são preguiçosos".