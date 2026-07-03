Eurico Brilhante Dias: "Ideia de que o país não precisa de Orçamento é errada"

Eurico Brilhante Dias rejeita entrar numa "novela de verão" sobre a forma como o PS vai votar o Orçamento do Estado (OE2027), remete para o outono, mas admite que é importante para o país ter o OE aprovado para o próximo ano.

Em declarações durante o São Bento à Sexta, programa de política semanal da Renascença, o líder parlamentar do PS evitou comprometer-se com um sentido de voto, mas rejeitou colocar-se ao lado de Pedro Pinto, líder parlamentar do Chega, que ao Observador considerou que o país viver em duodécimos "não era uma tragédia".

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"O país deve ter Orçamento. Ouvi um outro líder parlamentar dizer que ficar em duodécimos... eu lamento, mas acho mesmo que a estabilidade do país precisa de renovar orçamentos e a ideia que o país não precisa de OE é errada", afirma Eurico Brilhante Dias.

No entanto, o líder da bancada dos socialistas no Parlamento diz ter "grande dificuldade" em antecipar se o PS vai votar contra, a favor ou abster-se em relação ao próximo ano. O antigo secretário de Estado da Internacionalização garante que olha para os atuais números orçamentais com "elevada preocupação" e critica a falta de execução do OE deste ano.

Eurico Brilhante Dias alerta ainda para a resposta à tempestade Kristin: "As pessoas em Leiria não viram chegar os apoios" e lembra que o PS se disponibilizou no início do ano para "deixar passar" um Orçamento retificativo, para fazer face às despesas abruptas e que foi o Governo que não quis dar esse passo.

"Ministro gosta de se apresentar como Marquês de Pombal, mas foi ele que fez o terramoto"

Sobre os problemas registados na correção dos exames nacionais, que já levaram ao adiamento do arranque da segunda fase, o líder da bancada socialista aponta responsabilidades diretas ao Governo.

Eurico Brilhante Dias acusa o ministro da Educação, Fernando Alexandre, de ter criado dificuldades através das alterações introduzidas na reforma do setor, que classifica como "fusões e confusões", e que deram origem aos constrangimentos agora verificados.

"O ministro da Educação, muitas vezes, gosta de se apresentar como uma espécie de Marquês de Pombal da Educação. O problema é que ele fez o terramoto e a seguir quer reconstruir em cima do terramoto que está a promover no Ministério da Educação", acusa o líder parlamentar do PS.