Isabel Mendes Lopes: "Rui Tavares não sai, jogamos em posições diferentes"

Não é uma saída, é uma mudança de "posições". É assim que Isabel Mendes Lopes, líder parlamentar e co-porta-voz do Livre, descreve a saída de Rui Tavares do cargo de porta-voz.

Em declarações à Renascença, durante o programa São Bento à Sexta, a deputada do Livre assegura que Rui Tavares vai manter-se na direção do partido e continuará a ter um "papel importantíssimo" no Livre.

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Na antecâmara do Congresso do Livre, que arranca esta sexta-feira (em formato digital) e se prolonga pelo fim de semana em Sintra, a líder parlamentar do partido ambiciona ascender o partido a quarta força política em 2029 – altura em que o país (a correr tudo bem) volta a ter eleições legislativas, Isabel Mendes Lopes vinca que o partido "funciona de maneira diferente" de outras forças políticas.

"Há aqui uma continuidade que é muito importante de visão, é importante frisar: o Rui Tavares não se vai embora, vai continuar a fazer parte da equipa", esclarece.

A líder parlamentar do Livre assinala que se trata de uma "direção partilhada" e rejeita que o antigo líder possa fazer sombra ao sucessor – Jorge Pinto, deputado e candidato presidencial do Livre.