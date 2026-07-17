Entrevista Renascença
Aguiar Branco: "Devia punir-se quem viola o registo de interesses, mas vemos situações de voyerismo e reality show"
17 jul, 2026 • Tomás Anjinho Chagas
Em entrevista à Renascença, o Presidente da Assembleia da República desdramatiza uma eventual mexida no Governo. Sobre os problemas nos exames nacionais, diz que é preciso "ver a coisa para lá da notícia do dia" e esperar para "tirar consequências". Sobre o caso Luís Neves, não se pronuncia diretamente, defende "punição exemplar" para quem viola os registos de interesse, mas critica o "voyerismo" que transforma a política num "reality show". O São Bento à Sexta é um programa semanal de política da Renascença, com comentários de Henrique Monteiro, moderação de Tomás Anjinho Chagas e um convidado diferente todas as semanas.
Em entrevista à Renascença, durante o programa São Bento à Sexta, Aguiar Branco não antecipa mudanças no imediato, mas desdramatiza uma eventual remodelação no Governo - sem nomear nenhum ministro em particular.
A segunda figura do Estado, militante do PSD e ex-ministro da Justiça e da Defesa Nacional, fala ainda sobre os problemas registados na correção dos exames, lembra que "em Portugal sempre que se leva para avante uma reforma, normalmente há aqueles que estão a tentar que ela não aconteça", mas assume que no fim do processo é preciso fazer uma "avaliação global e retirar consequências".
Sem se referir diretamente ao caso que envolve o ministro da Administração Interna, Aguiar Branco pede "punição exemplar" para quem omite declarações de interesses, mas critica o "voyerismo" que transforma a política num "reality show".
Pode ler a entrevista e ver o programa na íntegra nestes links.
Créditos:
Captação de vídeo e áudio: ARTV
Fotografia: Rita Gonçalves/Renascença
Nota: este programa foi gravado na quarta-feira, dia 15 de julho, à tarde, no Parlamento.
Aguiar Branco e uma remodelação no Governo: "É normal", mas não antecipa "situação imediata"
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