Aguiar Branco: "Devia punir-se quem viola o registo de interesses, mas vemos situações de voyerismo e reality show"

Em entrevista à Renascença, durante o programa São Bento à Sexta, Aguiar Branco não antecipa mudanças no imediato, mas desdramatiza uma eventual remodelação no Governo - sem nomear nenhum ministro em particular.

A segunda figura do Estado, militante do PSD e ex-ministro da Justiça e da Defesa Nacional, fala ainda sobre os problemas registados na correção dos exames, lembra que "em Portugal sempre que se leva para avante uma reforma, normalmente há aqueles que estão a tentar que ela não aconteça", mas assume que no fim do processo é preciso fazer uma "avaliação global e retirar consequências".

Sem se referir diretamente ao caso que envolve o ministro da Administração Interna, Aguiar Branco pede "punição exemplar" para quem omite declarações de interesses, mas critica o "voyerismo" que transforma a política num "reality show".

Pode ler a entrevista e ver o programa na íntegra nestes links.

Créditos:

Captação de vídeo e áudio: ARTV

Fotografia: Rita Gonçalves/Renascença

Nota: este programa foi gravado na quarta-feira, dia 15 de julho, à tarde, no Parlamento.