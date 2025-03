Uma casa de acolhimento pode ser um lar a sério?

“Quando entramos temos medo! Porque a maior parte das pessoas pensa que aquele é um lugar mau, que fomos para lá porque nos portámos mal, ou que somos maltratados. Confundem muito com casa de correção. Mas não é nada disso, as pessoas têm mesmo uma ideia super errada!”.

Mas, como é a rotina diária numa instituição? “É idêntica à de uma família, desde o levantar à higiene, as refeições, o levar à escola, acompanhar e trazer da escola, levar às atividades extracurriculares, às consultas, fazer todo este acompanhamento até ao último pormenor do dia, que é vestir o pijama, lavar os dentes, contar uma história e adormecer”.

Vera Boa Fé, técnica na Casa das Conchas , da Fundação O Século , diz que “é uma honra poder trabalhar com estes miúdos, estar com eles diariamente”. E fala do esforço que as instituições fazem para os ajudar e combater o medo com que muitos entram.

No episódio 4 do podcast Vidas Invisíveis ouvimos o testemunho de uma jovem ex-acolhida. Silvina Garcia de 22 anos, começa por falar da “boa experiência” que teve no Lar Maria Droste , em Lisboa, que recebe crianças retiradas aos pais por ordem judicial. Foi para lá viver há seis anos – tinha então 16 – com três irmãs, uma delas gémea, e sentiu sempre que aquela era a sua “casa”.



Para Silvina Garcia falta acompanhamento qaundo se atinge a maioridade. “Eu sou um caso desses”. Em 2020 saiu do lar. Hoje percebe que errou. "É uma decisão de muita responsabilidade para ser tomada aos 18 anos. O que me influenciou foi o que influencia todos os jovens, foi esta questão da liberdade, a rebeldia de querer sair, querer estar mais tempo com o namorado, com os amigos”.

“Os jovens vão para um centro educativo porque se portam mal, porque cometem crimes. As crianças e os jovens que vão para uma casa de acolhimento não é porque se portaram mal, é porque alguém se portou mal com eles. Nem que seja o próprio Estado, ou a comunidade que não apoiou nem teve intervenção em tempo útil. Não foram eles!”.

Vera Boa Fé explica que para cada criança acolhida é desenhado um projeto de vida, e a partir dos 16 anos se quiserem podem ir para um apartamento de autonomia.

“Quando já se sabe atempadamente que a família não será a resposta, nem a adoção nem o apadrinhamento civil, a medida a ser proposta e trabalhada é a da autonomia”. Mas é condição obrigatória trabalharem ou estudarem. "Não podem estar lá sem ocupação, isso está delineado no projeto de vida deles”.

Já nos apartamentos – no caso da Fundação O Século têm três, dois em Carnaxide e um em Cascais, com 10 jovens no total – não ficam sozinhos. “Há uma equipa que trabalha com eles. Vivem com outros jovens e são acompanhados”.

Sendo uma ajuda importante, face à atual crise da habitação, a ideia é que “consigam uma independência para que depois possam sair, ir para as suas casas e ganhar asas, dando lugar a outros jovens”.

A viver de novo com a mãe e com a irmã mais nova, Silvina sonha agora com a entrada na faculdade, em “educação social, para seguir esta área do acolhimento. Eu quero ajudar. E gostava também de ter a minha família e a minha autonomia”.

“Sou acompanhada, de há um ano para cá, por uma associação que é a Terra dos Sonhos, que me ajuda imenso na parte da autonomia, do trabalho, de qualquer coisa de saúde. E nunca me desliguei do acolhimento, criei ligações incríveis. Mesmo as minhas irmãs têm pessoas incríveis na vida delas! Portanto, apesar de eu não ter tomado a decisão certa (aos 18 anos), o acolhimento trouxe-me imensa coisa boa”.

Vera Boa Fé diz que há muitos “exemplos felizes”, como o de Silvina, e sublinha o importante papel que muitas associações da sociedade civil desempenham, ao complementar o trabalho das instituições de acolhimento. “Falamos da associação Candeia, da Terra dos Sonhos, e de vários parceiros, pessoas, associações que são invisíveis, mas que se não fossem eles, não conseguiríamos fazer o trabalho que fazemos com estas crianças e jovens”.

“Se fosse só com o Estado, se calhar muitas instituições já teriam fechado portas. E não falo só da questão financeira, falo de tudo. Porque tal como nós pegamos na nossa família e nos nossos filhos e vamos de férias, estes miúdos também precisam de sair dali e de ir de férias. E a Candeia, por exemplo, faz isso, tal como a Terra dos Sonhos, com todo o tipo de experiências profissionais que proporciona”.

Estas associações e voluntários tambpem deviam ser mais ouvidos nos processos e “por quem decide a vida destas crianças, porque conhecem mais estes jovens do que propriamente o senhor juiz, a técnica que faz assessoria ao tribunal ou a Comissão de Proteção de Crianças e Jovens. E estas pessoas não são ouvidas”.

