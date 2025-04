"A grande obra de arte Trump foi fazer-nos apreciar o regime da China"

Tarifas, tarifas, tarifas. A atualidade está quase monotemática com a decisão de Trump de aplicar, e agora suspender, a aplicação de taxas adicionais. É o tema central da análise desta semana com Begoña Iñiguez e Olivier Bonamici, para quem a imprevisibilidade das políticas de Trump pode ser “uma oportunidade para a Europa” que agora olha de forma unida para a China.

O Presidente norte-americano fez a Europa “apreciar o regime da China”, concluem. Será que “vêm charters”?

Nesta edição do Visto de Fora, ainda, um olhar sobre a revisão em alta do número de imigrantes residentes em Portugal, mais de um milhão e meio, e a forma com o país deve lidar com fenómeno.