Almirante em queda na “Belém Party”

A proliferação de candidatos e pré-candidatos estará, contudo, a demonstrar que a candidatura presidencial de Gouveia e Melo não será tão forte quanto muitos poderiam supor.

As sondagens mostram o almirante Gouveia e Melo em queda e, 40 anos depois do histórico confronto eleitoral Soares vs. Freitas, parece ser cada vez mais provável uma segunda volta nas presidenciais do próximo ano.

As negociações Kiev/Moscovo e a resposta europeia à imposição de tarifas norte-americanas são outros temas em debate com Begoña Iñiguez e Olivier Bonamici.