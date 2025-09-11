Drones russos na Polónia? "É um teste à reação da NATO... e é para levar muito a sério"

Ambos concordam que não foi um evento acidental e lembram que, com esta ação, Putin quer dizer a toda a Europa que a Rússia é uma ameaça presente. Tempo ainda para analisar a crise política em França e a queda de popularidade do Presidente Emmanuel Macron, expressa na dimensão dos protestos de rua que , esta semana, bloquearam vários serviços contra as propostas de austeridade inscritas na proposta de Orçamento para 2026 e que levaram à queda do primeiro-ministro François Bayrou.

A convulsão francesa foi aproveitada pelo jornal satírico Charlie Hebdo que utilizou o descarrilamento do Elevador da Glória, em Lisboa, para simbolizar uma classe política francesa em queda livre.

A tragédia que marcou o regresso das férias foi o tema nacional escolhido por Begoña Iñiguez e Olivier Bonamici que dizem não ver na utilização pelo Charlie Hebdo um exagero ou, mesmo, mau gosto. "Não me fez rir, mas não me choca", reconhece Bonamici. "É algo a que não estamos habituados em Portugal e em Espanha", sublinha Begoña Iñiguez, que, no entanto, diz compreender a mensagem que a publicação pretende transmitir.

Os dois comentadores concordam que, a partir da tragédia de Lisboa, é urgente fazer uma reflexão sobre os impactos do turismo massificado e sobre a necessidade de um reforço do investimento do Estado na manutenção deste tipo de equipamentos.

Sem ignorar que Carlos Moedas corre o risco de pagar nas urnas a perceção pública de inação da Câmara de Lisboa na resposta ao acidente.