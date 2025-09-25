Menu
Begoña Iñiguez e Olivier Bonamici comentam, semanalmente, o país, os portugueses e a Europa. O ponto de vista espanhol e francês para ouvir à quinta-feira, depois das 23h.
Crise dos drones, Trump adepto de bancada e a loucura das raspadinhas

25 set, 2025 • André Rodrigues


Na semana em que os aeroportos dinamarqueses foram sobrevoados por drones de origem desconhecida, Begoña Iñiguez e Olivier Bonamici dizem não ter dificuldade em relacionar esses episódios com a invasão dos espaços aéreos da Polónia e da Estónia por aeronaves russas. Ainda que permaneça, por agora, desconhecida a origem dos drones envolvidos nos incidentes da Dinamarca.

As declarações de Donald Trump sobre a possibilidade de uma vitória total da Ucrânia "não são de confiança", defende Olivier Bonamici que considera "vergonhoso e muito preocupante" o discurso proferido pelo Presidente dos Estados Unidos na Assembleia-Geral das Nações Unidas.

Já sobre o aval de Trump ao abate de aeronaves russas em caso de invasão do espaço aéreo da NATO, Begoña Iñiguez não vê nos incidentes com drones "um problema maiúsculo, embora grave".

"Em diplomacia não se deve queimar etapas", sustenta.

Tudo isto num programa onde, no plano, se debateu o vício do jogo dos portugueses, em vésperas do Parlamento votar uma iniciativa do Livre que propõe limitações à venda de raspadinhas e ao jogo online.

