Crise dos drones, Trump adepto de bancada e a loucura das raspadinhas

25 set, 2025 • André Rodrigues
As declarações de Donald Trump sobre a possibilidade de uma vitória total da Ucrânia "não são de confiança", defende Olivier Bonamici que considera "vergonhoso e muito preocupante" o discurso proferido pelo Presidente dos Estados Unidos na Assembleia-Geral das Nações Unidas.
Já sobre o aval de Trump ao abate de aeronaves russas em caso de invasão do espaço aéreo da NATO, Begoña Iñiguez não vê nos incidentes com drones "um problema maiúsculo, embora grave".
"Em diplomacia não se deve queimar etapas", sustenta.
Tudo isto num programa onde, no plano, se debateu o vício do jogo dos portugueses, em vésperas do Parlamento votar uma iniciativa do Livre que propõe limitações à venda de raspadinhas e ao jogo online.