A Flotilha ajuda a causa palestiniana?

02 out, 2025 • Sérgio Costa
Dezenas de ativistas da Flotilha Humanitária para Gaza foram detidos pelas forças de Israel. O objetivo seria fazer chegar ajuda humanitária, mas tudo terminou como seria expectável. Olivier Bonamici e Begoña Iñiguez discordam quanto aos efeitos da iniciativa.
A cimeira de Copenhaga sobre a defesa europeia é outro dos assuntos em análise numa edição onde são avaliados alguns hábitos dos portugueses. Por que razão há cada vez menos pessoas a comer fora? Já está a adivinhar a resposta, não está?