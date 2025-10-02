Menu
Begoña Iñiguez e Olivier Bonamici comentam, semanalmente, o país, os portugueses e a Europa. O ponto de vista espanhol e francês para ouvir à quinta-feira, depois das 23h.
A Flotilha ajuda a causa palestiniana?

02 out, 2025 • Sérgio Costa


​Dezenas de ativistas da Flotilha Humanitária para Gaza foram detidos pelas forças de Israel. O objetivo seria fazer chegar ajuda humanitária, mas tudo terminou como seria expectável. Olivier Bonamici e Begoña Iñiguez discordam quanto aos efeitos da iniciativa.

Dezenas de ativistas da Flotilha Humanitária para Gaza foram detidos pelas forças de Israel. O objetivo seria fazer chegar ajuda humanitária, mas tudo terminou como seria expectável. Olivier Bonamici e Begoña Iñiguez discordam quanto aos efeitos da iniciativa.

A cimeira de Copenhaga sobre a defesa europeia é outro dos assuntos em análise numa edição onde são avaliados alguns hábitos dos portugueses. Por que razão há cada vez menos pessoas a comer fora? Já está a adivinhar a resposta, não está?

