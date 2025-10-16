Europa irrelevante no cessar-fogo em Gaza

Trump foi protagonista, a Europa foi “hiper-discreta” e irrelevante nas negociações que conduziram a um cessar-fogo no Médio Oriente. O mesmo “acontecerá na Ucrânia”. Conclusão deste Visto de Fora onde Begoña Iñiguez e Olivier Bonamici partilham algum pessimismo quanto ao sucesso da trégua no Médio Oriente. Nesta edição, ainda, um novo olhar para a crise política em França e para as autárquicas onde “não terá havido um declínio do Chega”. E se Portugal fosse governado com a competência e organização das roulottes à porta dos estádios de futebol? Perceba a razão da pergunta neste Visto de Fora.
Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.