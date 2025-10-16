Menu
Begoña Iñiguez e Olivier Bonamici comentam, semanalmente, o país, os portugueses e a Europa. O ponto de vista espanhol e francês para ouvir à quinta-feira, depois das 23h.
Europa irrelevante no cessar-fogo em Gaza

16 out, 2025 • Sérgio Costa


Trump foi protagonista, a Europa foi “hiper-discreta” e irrelevante nas negociações que conduziram a um cessar-fogo no Médio Oriente. O mesmo “acontecerá na Ucrânia”. Conclusão deste Visto de Fora onde Begoña Iñiguez e Olivier Bonamici partilham algum pessimismo quanto ao sucesso da trégua no Médio Oriente. Nesta edição, ainda, um novo olhar para a crise política em França e para as autárquicas onde “não terá havido um declínio do Chega”. E se Portugal fosse governado com a competência e organização das roulottes à porta dos estádios de futebol? Perceba a razão da pergunta neste Visto de Fora.

