Trump olha para o conflito da Ucrânia como uma das suas empresas

Os avanços e recuos da diplomacia norte-americana na questão da Ucrânia adensam as dúvidas sobre a possibilidade de um cessar-fogo. Trump negoceia como quem “trata das suas empresas” e espera ter lucro. Este é um dos assuntos centrais da análise semanal de Begoña Iñiguez e Olivier Bonamici, que olham ainda para as “graves falhas” que permitiram o roubo no Louvre e para a proposta de acabar com a mudança da hora. O relatório preliminar sobre o acidente do Elevador da Glória é outro dos temas fortes desta edição que arranca com o lançamento de “Asterix na Lusitânia”.
Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.