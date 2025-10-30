Isto não é o Bangladesh? Nem a Le Pen diria isto

Ventura está a radicalizar ainda mais o discurso? Frases como “precisamos de três Salazares” ou outdoors com inscrições como “Isto não é o Bangladesh” podem ser, para Begoña Iñiguez, enquadrados na corrida presidencial e mostram a dificuldade em reagir “ao jogo de Ventura”. Já Olivier Bonamici nota também na sociedade um progressivo aumento da radicalização do discurso, para concluir que “nem Le Pen faria isto”, outdoors como os de Ventura. Neste Visto de Fora, ainda, a análise ao pedido de Zelensky para mais dois ou três anos de apoio europeu. E o que dizer da cobertura mediática das eleições no Benfica?
