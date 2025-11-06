Euranet
Visto de Fora
Begoña Iñiguez e Olivier Bonamici comentam, semanalmente, o país, os portugueses e a Europa. O ponto de vista espanhol e francês para ouvir à quinta-feira, depois das 23h.
Saúde é o grande fracasso da AD
Ouça o episódio do "Visto de Fora" aqui.

06 nov, 2025 • Sérgio Costa


Visto de fora, a ministra da saúde já devia ter sido demitida. Olivier Bonamici e Begoña Iñiguez consideram “inacreditável e grave” a forma como Ana Paula Martins reagiu ao caso da morte de uma grávida no hospital Amadora/Sintra. Para os habituais comentadores, um SNS “a rebentar” representa o grande falhanço do atual governo. No plano internacional, um olhar sobre a queda da extrema-direita nos Países Baixos e como o centro político pode acolher o patriotismo para derrotar os populismos na Europa. O acordo da União Europeia para a redução em 90% da emissão de gases até 2040 é outro assunto em destaque num programa onde ficamos a saber que a “aversão dos portugueses à chuva” é motivo de surpresa para quem vem chega de outros pontos do velho continente.

