Saúde é o grande fracasso da AD

Visto de fora, a ministra da saúde já devia ter sido demitida. Olivier Bonamici e Begoña Iñiguez consideram “inacreditável e grave” a forma como Ana Paula Martins reagiu ao caso da morte de uma grávida no hospital Amadora/Sintra. Para os habituais comentadores, um SNS “a rebentar” representa o grande falhanço do atual governo.
No plano internacional, um olhar sobre a queda da extrema-direita nos Países Baixos e como o centro político pode acolher o patriotismo para derrotar os populismos na Europa. O acordo da União Europeia para a redução em 90% da emissão de gases até 2040 é outro assunto em destaque num programa onde ficamos a saber que a “aversão dos portugueses à chuva” é motivo de surpresa para quem vem chega de outros pontos do velho continente.
