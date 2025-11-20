Que plano é este?

“Inacreditável, escandaloso”. Expressões para qualificar o mais recente plano de paz norte-americano para a Ucrânia. A proposta prevê, entre outros pontos, a perda de território para a Rússia, a redução do exército ucraniano e o reconhecimento do russo como língua oficial na Ucrânia. Este é o tema central deste Visto de Fora onde Begoña Iñiguez e Olivier Bonamici lançam um primeiro olhar sobre os debates para as presidenciais. 28 debates? Impensável no exterior.
