Begoña Iñiguez e Olivier Bonamici comentam, semanalmente, o país, os portugueses e a Europa. O ponto de vista espanhol e francês para ouvir à quinta-feira, depois das 23h.
A humilhação da Europa continua

27 nov, 2025 • Sérgio Costa


O renovado plano de paz para a Ucrânia tem como única novidade a “contínua humilhação da Europa”.

A análise de Olivier Bonamici para quem falta capacidade europeia para suster Donald Trump. Exemplo disso é o facto de António Costa e Ursula Von der Leyen “não parecerem muito entusiasmados” com o plano que sai das negociações de Genebra, conclui Begoña Iñiguez.

Podem os casos de corrupção em Espanha derrubar o governo de Pedro Sanchez? Vai a extrema-direita ganhar as próximas presidenciais em França? São outras questões para o Visto de Fora desta semana que conta ainda com um olhar externo sobre a comemoração dos 50 anos do 25 de novembro.

