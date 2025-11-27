A humilhação da Europa continua

27 nov, 2025 • Sérgio Costa
A análise de Olivier Bonamici para quem falta capacidade europeia para suster Donald Trump. Exemplo disso é o facto de António Costa e Ursula Von der Leyen “não parecerem muito entusiasmados” com o plano que sai das negociações de Genebra, conclui Begoña Iñiguez.
Podem os casos de corrupção em Espanha derrubar o governo de Pedro Sanchez? Vai a extrema-direita ganhar as próximas presidenciais em França? São outras questões para o Visto de Fora desta semana que conta ainda com um olhar externo sobre a comemoração dos 50 anos do 25 de novembro.