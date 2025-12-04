Putin quer meter medo à Europa... "e está a funcionar"

Numa altura em que se multiplicam reuniões e manobras diplomáticas para alcançar a paz na Ucrânia, Begoña Iñiguez e Olivier Bonamici mostram-se pouco otimistas, "pelo menos, no curto e médio prazo", quanto a uma solução para este conflito que está a deixar os europeus mais receosos quanto a um eventual futuro confronto com a Rússia. Ainda na edição desta semana do Visto de Fora, o que fica dos 10 anos de Marcelo Rebelo de Sousa em Belém e qual é o perfil ideal do futuro Presidente da República.
