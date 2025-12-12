Para Trump a Europa é segunda divisão

A nova estratégia de segurança norte-americana e as consequências para a Europa, e a greve geral convocada pela duas centrais sindicais são os temas centrais da análise semanal de Begona Iniguez e Olivier Bonamici. Nesta edição do programa Visto de Fora, ainda, as razões de um reparo aos restaurantes portugueses.
