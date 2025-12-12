Euranet
Visto de Fora
Begoña Iñiguez e Olivier Bonamici comentam, semanalmente, o país, os portugueses e a Europa. O ponto de vista espanhol e francês para ouvir à quinta-feira, depois das 23h.
Para Trump a Europa é segunda divisão
Ouça aqui o programa Visto de Fora

12 dez, 2025 • Sérgio Costa


A nova estratégia de segurança norte-americana e as consequências para a Europa, e a greve geral convocada pela duas centrais sindicais são os temas centrais da análise semanal de Begona Iniguez e Olivier Bonamici. Nesta edição do programa Visto de Fora, ainda, as razões de um reparo aos restaurantes portugueses.

