Euranet
Visto de Fora
Begoña Iñiguez e Olivier Bonamici comentam, semanalmente, o país, os portugueses e a Europa. O ponto de vista espanhol e francês para ouvir à quinta-feira, depois das 23h.
Natal à espera da paz na Ucrânia

18 dez, 2025 • Sérgio Costa


As divisões sobre a eventual utilização de ativos russos congelados para financiar a Ucrânia podem perturbar a harmonia entre os 27? A certeza de Trump sobre a paz é para levar a sério? Está Zelensky convencido da perda de território? Questões para um programa onde Begoña Iñiguez e Olivier Bonamici falam das tradições de Natal.

Tópicos
