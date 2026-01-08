Euranet
Visto de Fora
Begoña Iñiguez e Olivier Bonamici comentam, semanalmente, o país, os portugueses e a Europa. O ponto de vista espanhol e francês para ouvir à quinta-feira, depois das 23h.
A+ / A-
Arquivo
"A Europa tem de se tornar uma potência militar"

"A Europa tem de se tornar uma potência militar"

08 jan, 2026 • Sérgio Costa


A recente intervenção dos EUA na Venezuela obriga uma resposta clara da Europa e abrir, em definitivo, o caminho a uma nova potência militar. É o tema central da análise de Begoña Iñiguez e Olivier Bonamici neste edição do Visto de Fora que conta ainda com um primeiro olhar sore a campanha presidencial 

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.