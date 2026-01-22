Se Putin despertou a NATO, Trump despertou a UE

Os recentes desenvolvimentos sobre a intenção dos EUA de anexar a Gronelândia e as presidenciais em análise no Visto de Fora com Begoña Iñiguez e Olivier Bonamici. Nesta edição, um pedido dos habituais comentadores para que os portugueses sejam mais positivos, pois "nunca dizem que estão bem". É o país do "vamos indo".
Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.