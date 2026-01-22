Euranet
Visto de Fora
Begoña Iñiguez e Olivier Bonamici comentam, semanalmente, o país, os portugueses e a Europa. O ponto de vista espanhol e francês para ouvir à quinta-feira, depois das 23h.
Se Putin despertou a NATO, Trump despertou a UE
Ouça o programa desta semana

22 jan, 2026 • Sérgio Costa


Os recentes desenvolvimentos sobre a intenção dos EUA de anexar a Gronelândia e as presidenciais em análise no Visto de Fora com Begoña Iñiguez e Olivier Bonamici. Nesta edição, um pedido dos habituais comentadores para que os portugueses sejam mais positivos, pois "nunca dizem que estão bem". É o país do "vamos indo".

