Begoña Iñiguez e Olivier Bonamici comentam, semanalmente, o país, os portugueses e a Europa. O ponto de vista espanhol e francês para ouvir à quinta-feira, depois das 23h.
Kristin, presidenciais e imigração em Espanha

Kristin, presidenciais e imigração em Espanha

29 jan, 2026


Na edição desta semana do Visto de Fora, Begoña Iñiguez e Olivier Bonamici refletem sobre os previsíveis impactos da decisão do governo espanhol de legalizar meio milhão de migrantes. Os efeitos devastadores da tempestade Kristin e o frente a frente Seguro/Ventura são outros temas em análise.

