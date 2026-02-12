"Eu conheço um gajo": A frase que pode solucionar a guerra na Ucrânia

A típica frase portuguesa para identificar alguém que pode solucionar um problema seria útil para garantir a paz na Ucrânia. Por agora, fala-se da intenção europeia de retomar as negociações com Moscovo, mas falta saber se haverá algum "gajo" que efetivamente resolva o problema.
O resultado das presidenciais e a demissão de Maria Lúcia Amaral são outros temas centrais desta edição do Visto de Fora onde ficará a saber a razão pela qual a frase "eu conheço um gajo" é um dos positivos da semana.
