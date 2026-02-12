Euranet
Visto de Fora
Begoña Iñiguez e Olivier Bonamici comentam, semanalmente, o país, os portugueses e a Europa. O ponto de vista espanhol e francês para ouvir à quinta-feira, depois das 23h.
"Eu conheço um gajo": A frase que pode solucionar a guerra na Ucrânia
12 fev, 2026 • Sérgio Costa


A típica frase portuguesa para identificar alguém que pode solucionar um problema seria útil para garantir a paz na Ucrânia. Por agora, fala-se da intenção europeia de retomar as negociações com Moscovo, mas falta saber se haverá algum "gajo" que efetivamente resolva o problema.

O resultado das presidenciais e a demissão de Maria Lúcia Amaral são outros temas centrais desta edição do Visto de Fora onde ficará a saber a razão pela qual a frase "eu conheço um gajo" é um dos positivos da semana.

Tópicos
