Putin insiste, Zelensky resiste. Genebra (ainda) não desfez impasse na Ucrânia

Begoña Iñiguez e Olivier Bonamici analisam a paz que não descola na Ucrânia, o tom conciliador de Marco Rubio em Munique - mas sem mudar a mensagem de Washington e as pressões que o Conselho para a Paz coloca sobre as Nações Unidas. A nível nacional, os dois comentadores falam da necessidade de se debater a descentralização, no rescaldo da tempestade que assolou a região Centro nas últimas semanas.
