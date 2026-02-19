Euranet
Visto de Fora
Begoña Iñiguez e Olivier Bonamici comentam, semanalmente, o país, os portugueses e a Europa. O ponto de vista espanhol e francês para ouvir à quinta-feira, depois das 23h.
Putin insiste, Zelensky resiste. Genebra (ainda) não desfez impasse sobre paz para a Ucrânia

Visto de Fora

Putin insiste, Zelensky resiste. Genebra (ainda) não desfez impasse na Ucrânia

19 fev, 2026 • André Rodrigues


Begoña Iñiguez e Olivier Bonamici analisam a paz que não descola na Ucrânia, o tom conciliador de Marco Rubio em Munique - mas sem mudar a mensagem de Washington e as pressões que o Conselho para a Paz coloca sobre as Nações Unidas. A nível nacional, os dois comentadores falam da necessidade de se debater a descentralização, no rescaldo da tempestade que assolou a região Centro nas últimas semanas.

